Japanse premier Fumio Kishida in Zuid-Korea aangekomen voor belangrijke ontmoeting

De Japanse premier Fumio Kishida is zondag in Zuid-Korea aangekomen voor een belangrijke top, nu de twee landen hun gespannen betrekkingen proberen te normaliseren.

Het is de eerste keer in twaalf jaar dat een Japans-Zuid-Koreaanse top in Seoel gehouden wordt, al bezocht de toenmalige Japanse premier Shinzo Abe wel de Winterspelen die in 2018 in het Koreaanse Pyeongchang gehouden werden.

Midden maart trok de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol al naar Tokio, waar beide landen beslisten de wederzijdse handelsbeperkingen op te heffen.

Het bezoek aan Zuid-Korea begon voor de Japanse premier met een stop aan de begraafplaats van Seoel, waar Zuid-Koreaanse oud-strijders begraven liggen. Later op de dag volgt een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Yoon, die van het herstel van de banden met Japan een absolute prioriteit gemaakt heeft.

Voor zijn vertrek zei Kishida dat hij hoopt dat zijn bezoek een nieuwe impuls zou geven aan de banden tussen Japan en Zuid-Korea. Een mechanisme waarin de twee landen elkaar regelmatig zagen, was sinds eind 2011 onderbroken, en werd pas in maart dit jaar hervat.

Beide landen zijn belangrijke bondgenoten van de Verenigde Staten, maar delen ook een nog altijd pijnlijk verleden door de brutale Japanse bezetting van het Koreaanse schiereiland van 1910 tot 1945.

Niet iedereen is opgezet met het bezoek. Een honderdtal Zuid-Koreanen protesteerde tegen de komst van Kishida: zij menen dat de onenigheden over de bezetting en de oorlog bovenaan de agenda moeten staan en verwachten dat Kishida “oprechte excuses aanbiedt voor misdaden tegen de menselijkheid en zijn verantwoordelijkheden opneemt”.