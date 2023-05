Outsider Mage wint turbulente 149ste Kentucky Derby, vijf (!) paarden haken op voorhand geblesseerd af

Mage heeft zaterdag in het Amerikaanse Louisville, waar Sven Nys ooit wereldkampioen veldrijden werd, de 149ste editie van de Kentucky Derby gewonnen. Dat is een van de bekendste paardenraces ter wereld.

De overwinning kwam als een verrassing. Voor het startschot hadden Mage en de Venezolaanse jockey Javier Castellano slechts een notering van vijftien tegen één achter hun naam gekregen. Pas in het slot van de race werd duidelijk dat zij op Churchill Downs voor de zege gingen. Castellano plaatste zijn versnelling bij het uitkomen van de bocht, kwam aan de leiding en gaf die niet meer af. Two Phil en Angel of Empire moesten vrede nemen met de ereplaatsen.

Topfavoriet Forte was niet aan de start verschenen. Enkele uren voor de start bleek dat het paard te kampen met een kwetsuur aan het been. Eerder was ook al gebleken dat Practical Move, Lord Miles, Continuar en Skinner niet konden starten. Voor het eerst sinds 1936 moest er zo forfait gegeven worden voor vijf deelnemende paarden. Eerder op de dag liet een veearts twee paarden inslapen, nadat ze zich hadden geblesseerd in de tweede en achtste race. Sinds het festival op 27 april van start is gegaan, overleden er zeven paarden. De Amerikaanse dierenrechtenorganisatie PETA reageerde verbolgen en vraagt de tijdelijke sluiting van de piste.

De Kentucky Derby is de eerste race van drie in de zogenaamde Triple Crown en wordt traditioneel op de eerste zaterdag van mei gehouden. De andere twee zijn Preakness Stakes en Belmont Stakes.