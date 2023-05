Gered Jong Genk verliest van Deinze na twee individuele fouten in de slotminuten

Door het gelijkspel van Virton op bezoek bij SL16 was Jong Genk vrijdagavond al zeker van het behoud in de Challenger Pro League. Zo stond er in het duel tegen Deinze niks meer op het spel. “Toch zagen we deze match niet als een formaliteit”, benadrukte coach Hans Somers. “Het was onze laatste wedstrijd van het seizoen in de Cegeka Arena. Die wilden we in schoonheid afsluiten.”

Bij de thuisploeg maakte Eboue Kouassi na ruim veertien maanden blessureleed zijn comeback. De Ivoriaan werd zo de 40ste(!) speler van het seizoen tussen de lijnen bij de Genkse jonkies, die heel wat kansen bij elkaar voetbalden. Ook Deinze deed zijn duit in het zakje en zo werd het een aangename pot voetbal. Mertens (kopbal over) en Van Landschoot (paal) zaten er voor de bezoekers dichtbij. Bij Jong Genk hadden de pogingen van Rommens (redding Miras), Kouassi (paal) en Didden (paal) meer succes verdiend.

© BELGA

Uiteindelijk beslisten twee individuele fouten over de 0-2-nederlaag. Tien minuten voor tijd haakte Didden de ingevallen De Belder in de zestien. De spits zette de strafschop feilloos om. Twee minuten later verkeek doelman Penders zich op een lange bal. Kassimi nam het geschenk in dank aan. “Jammer dat we zo verliezen”, vertelde Amine Et-Taïbi, die centraal de verdediging leidde. “We speelden met veel intensiteit en wilden de laatste thuismatch in dit stadion winnen. Toch mogen we met opgeheven hoofd van het veld stappen. We hebben als team gevochten en het behoud verzekerd.”

Dat was ook de conclusie van Somers. “Het doel was de redding. Dat is gelukt. Ons spel was goed. We creëerden opnieuw kansen, maar ze afmaken is en blijft de boodschap. Daar moeten we verder aan bouwen.” Op de slotdag maakt blauw-wit de trip naar degradant Virton.

© BELGA

JONG GENK: Penders – Rommens, Et-Taïbi, Didden, Caicedo – Bangoura, Kouassi (60’ Claes), Toma (72’ Van de Perre) – Abid, Yayi Mpie (72’ Nuozzi), John (60’ Beniangba, 88’ Al Mazyani).

DEINZE: Miras – Vansteenkiste, Schuermans, Prychynenko, Janssens (77’ Kassimi) – Fraser, Schryvers (77’ De Belder) – Van Landschoot (90’ Spegelaere), Hendrickx, Staelens – Mertens.

DOELPUNTEN: 82’ De Belder 0-1 (strafschop), 84’ Kassimi 0-2.

GELE KAARTEN: 34’ Didden (trekfout), 36’ Prychynenko (trekfout), 80’ Claes (trap), 90+’ De Belder (trekfout).

SCHEIDSRECHTER: Michiel Allaerts.

TOESCHOUWERS: 442.