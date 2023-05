Simon Cowell zichtbaar geërgerd als hij bij mislukte goocheltruc in ‘Britain’s got talent’ slijm over zich heen krijgt

Dat niet alle optredens tijdens ‘Britain’s got talent’ goed gaan, heeft jurylid Simon Cowell zaterdagavond aan den lijve mogen ondervinden. Tijdens een act van Mr. Blobby kreeg Cowell een lading roze slijm over zich heen. En dat zinde hem duidelijk niet.

Mr. Blobby, een personage dat al in meerdere Britse tv-programma’s opdook, maakte zaterdagavond zijn opwachting in ‘Britain’s got talent’. Het roze wezentje had een goochelact voorbereid, zo werd al snel duidelijk.

Eerst werd aan jurylid Amanda Holden gevraagd om een kaart te kiezen, maar omdat ze de “verkeerde” koos, werden de kaarten al snel weggegooid. Vervolgens probeerde Mr. Blobby de rode buzzer weg te toveren onder een hoed, maar ook dat mislukte.

Voor het laatste deel van de act werd aan Simon Cowell gevraagd om op het podium te komen en in een “verdwijndoos” plaats te nemen. Het plan was dat Mr. Blobby de deur even zou sluiten en dat Cowell verdwenen zou zijn als de deur weer openging. Maar hoe vaak Mr. Blobby de deur ook open- en dichtdeed, Cowell verdween niet.

Bij een laatste poging om de truc toch te doen slagen, zagen de kijkers hoe Simon Cowell bij het sluiten van de deur plots bedekt werd met een hele lading roze slijm. Mr. Blobby hielp Cowell nog uit zijn stoel en probeerde hem te omhelzen, maar wat werd geweigerd. “Raak me niet aan, kom niet bij me in de buurt”, aldus een zichtbaar geërgerd jurylid.

Toen hij terugging naar zijn plaats, duwde Cowell meteen op de rode knop. De act werd - onder luid boegeroep van het publiek - afgevoerd. (mtm)