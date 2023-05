Opnieuw renner geopereerd aan geknelde slagader! Johan Jacobs hoopt verlost te zijn van de problemen

Het lijkt wel een rage, renners (m/v) die geopereerd worden aan een geknelde slagader. Deze keer was het de beurt aan Johan Jacobs, de Zwitserse Belg van het Spaanse Movistar.

Jacobs (26) startte zijn carrière als veldrijder maar is intussen uitgegroeid tot een gerespecteerd wegrenner in dienst van het Spaanse Movistar. Al waren er de voorbije jaren de nodige klachten. Aanhoudende pijn en krachtverlies in zijn linkerbeen bracht hem uiteindelijk tot de diagnose van een geknelde bekkenslagader. Jacobs werd intussen afgelopen donderdag geopereerd en hoopt van zijn medisch probleem verlost te zijn.

Geknelde slagaders zijn een vaak voorkomend probleem bij wielrenners als gevolg van de positie op de fiets. Onder meer Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) stond bijna een jaar langs de kant als gevolg van een gelijkaardig medisch probleem. Ook Marianne Vos moest haar carrière een tijdje ‘on hold’ zetten.