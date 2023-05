Acteur Dimitri Leue in ziekenhuis na aanval van ganzen: “Ik probeerde hen weg te slaan”

Leue, onder meer bekend van de ‘Team spirit’-films en de serie ‘Windkracht 10’, moet vijf dagen in het ziekenhuis doorbrengen. “Ik was dan gevallen, hé”, zo schrijft hij op Twitter bij een foto van zichzelf met ingepakt hoofd. “Allez, aangevallen door nijlganzen. Terwijl zij op mij afvlogen en ik hen probeerde weg te slaan, struikelde ik over een stronk en bonkte tegen een boom. Een stevig litteken op mijn hoofd.”

De acteur kan er zelf wel nog om lachen. “Graag wat moppen over ganzen”, zo besluit hij zijn tweet.

Ook op zijn Instagram kwam Leue nog eens terug op het voorval. “De pullen (baby ganzen, red.) waren schattig, maar de mama en papa vielen mij in volle vlucht aan”, schrijft Leue. “Lopend ganzen wegslaan is niet makkelijk. Achteruit kijken en vooruit spurten ook niet. Struikelen over een stronk en dan tegen een boom knallen is wel makkelijk. Een hoofdwonde om u tegen te zeggen.”

De acteur bedankte wel nog iedereen die hem geholpen had na zijn val. “Maar om een of andere reden heb ik geen zin om naar Egypte te gaan. F*cking nijlganzen.”