Blunder van het jaar? Ex-doelman Oranje gaat pijnlijk in de fout, Anderlecht-huurling kan het ook niet geloven

Jasper Cillessen (34) heeft niet zijn beste nacht beleefd. De ex-doelman van Oranje en Barcelona ging zaterdagavond pijnlijk in de fout in het duel tussen NEC en Heerenveen.

Er stonden nog drie minuten op de klok in de overigens belangeloze partij tussen NEC en Heerenveen. Landgenoot Landry Dimata had op het uur de thuisploeg op 2-1 gebracht, in de 82ste minuut zorgde Sydney van Hooijdonk, zoon van Pierre, voor de gelijkmaker. Een billijk gelijkspel leek in de maak tot Heerenveen een lang uitgesponnen aanval opzette. De bal kwam via verschillende spelers bij Anderlecht-huurling Antoine Colassin die de bal listig maar ongevaarlijk binnenkant voet richting doel plaatste.

Geen vuiltje aan de lucht want doelman Cillessen, die overigens een puike partij keepte, had de bal maar voor het oprapen. Helaas dacht de voormalige doelman van Oranje, 65 caps, dat hij de bal rustig naast zijn doel kon laten buiten lopen. Helaas (bis) voor Cillessen ging de bal binnenkant paal netjes in doel, tot ontzetting van gans Nijmegen én tot grote vreugde van Colassin. Twee-drie en die uitslag veranderde niet meer.

Cillessen stond 65 keer onder de lat bij het Nederlands nationaal elftal, onder meer op het WK in Brazilië waar Nederland derde werd. Cillessen was daar basisspeler maar werd in de kwartfinale tegen Costa Rica in de slotfase vervangen door Tim Krul met het oog op de strafschoppenserie die zou volgen. Die wedstrijd liep een beetje beter af dan de partij gisteravond tussen NEC en Heerenveen.