Als ook Vanaken en Mignolet het schip niet meer vlot trekken: “Het is aan ons om ons niveau op te krikken”

Het seizoen van Club Brugge is vier matchen voor het einde voorbij. Het tweede verlies op rij in Play-off 1 - dit keer 1-2 tegen Union - veroordeelt Club bijna zeker tot plaats vier. Het niveau van blauw-zwart is simpelweg niet goed genoeg. Zelfs doelman Simon Mignolet blunderde, terwijl Hans Vanaken de ploeg niet meer op sleeptouw neemt. We mogen toch meer verwachten?