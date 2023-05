Gemengde 4x400 meter is hot en lokt zelfs broers Borlée voor het eerst in hun carrière naar de interclub

Kevin Borlée is inmiddels 35 jaar, maar nog nooit heeft de kapitein van de Belgian Tornados zich ingelaten met de interclub atletiek. Tot vandaag. In Luik verdedigt hij samen met broer Dylan en vriendin Camille Laus de kleuren van Olympic Essenbeek Halle in de gemengde 4x400 meter. Die relatief jonge, maar aantrekkelijke discipline vormt het slotnummer van de volledig vernieuwde interclub.

Kan u uit het hoofd zeggen wie vorig jaar de interclub atletiek won? De kans is bijzonder klein, tenzij u een atletiekfreak bent. En daar wil Belgian Athletics verandering in brengen. Het format is helemaal hertekend. In plaats van gescheiden competities voor mannen en vrouwen krijgen we nu een gemengde wedstrijd. Het aantal clubs in de hoogste afdeling – die van ‘Ere-KBAB’ is omgedoopt tot het iets hippere ‘Super League’ – is herleid van twaalf naar acht. En dan is er nog het klapstuk, het nieuwe slotnummer, de gemengde 4x400 meter.

De gemengde 4x400 meter is momenteel een van de populairdere nummers in de atletiek. De discipline is nog jong en werd pas ingevoerd op het WK van Doha in 2019, maar werd daarna wel meteen olympisch in Tokio. Gemengde estafettes zijn nu eenmaal hip, kijk onder meer ook naar het wielrennen en triatlon.

Roemloze uitschakeling

In de atletiek won de gemengde 4x4 meteen aan prestige – met dank aan het olympisch statuut natuurlijk – en de meeste landen zetten hun toppers in. In Tokio was België vijfde met Dylan Borlée, Imke Vervaet, Camille Laus en Kevin Borlée. Op het WK van vorig jaar in Eugene namen de Belgen, met Alexander Doom, Camille Laus, Christian Iguacel en Helena Ponette, het risico om niet alle grote kanonnen op te stellen in de reeksen. Resultaat: roemloze uitschakeling. Je kan de discipline dus maar beter serieus nemen als je erin wil scoren.

In het nieuwe format van de interclub vormt de gemengde 4x400 meter de gedroomde afsluiter, zeker nu de broers Kevin en Dylan Borlée hun komst hebben bevestigd. Ze zijn nog maar net terug van een lange stage in de VS en namen nooit eerder deel aan de interclub. En de grote vedetten die deelnemen: dat is natuurlijk wat de atletiekbond graag ziet. De broers Borlée lopen samen met Camille Laus en de Chileense Martina Weil voor Halle. Weil is de vriendin van Jonathan Sacoor, die voor Halle de individuele 400 meter voor zijn rekening neemt.

© BELGA

Prestatiedichtheid

Er is wel een belangrijk verschil tussen de gemengde 4x4 op internationaal niveau en die op Belgisch niveau. In ons land is de prestatiedichtheid bij de vrouwen véél lager dan bij de mannen, waardoor het vooral de vrouwen zullen zijn die het verschil maken in de gemengde estafette. Halle probeert met onder de meer de broers Borlée een gooi te doen naar de overwinning. Ze behoren tot de favorieten samen met Lyra-Lierse en Excelsior Brussel, vorig jaar in de toen nog gescheiden variant de winnaars bij respectievelijk mannen en vrouwen. Bij thuisclub RFC Luik ontbreekt Nafi Thiam – die nog op stage is in Zuid-Afrika – en dus dreigt degradatie.

En voor wie zich nu zit af te vragen waarom de Borlées ook weer voor een Vlaamse club uitkomen, dat zat zo: op 1 januari 2021 stapte de hele trainingsgroep van Jacques Borlée over naar de Vlaamse Atletiekliga, nadat ze al jaren in ruzie lag met de Franstalige bond. Sindsdien zijn de broers Borlée en Camille Laus lid van Olympic Essenbeek Halle. En wie weet kunnen ze vanavond in Luik hun eerste interclubtitel vieren.