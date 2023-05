Negen doden bij schietpartij in winkelcentrum Texas

Bij de schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Texas zijn zaterdag negen mensen om het leven gekomen Dat maakte de plaatselijke brandweer in Allen, een voorstad van Dallas met ongeveer 100.000 inwoners, bekend.

De schietpartij vond zaterdag plaats in het Allen Premium Outlets, een winkelcentrum in de stad. Volgens ooggetuigen begon een man lukraak op voorbijgangers te schieten. Een agent ter plaatse hoorde minstens 30 schoten en zou meer dan 60 kogelhulzen op straat hebben gevonden. Honderden mensen werden geëvacueerd uit het winkelcentrum.

Bij de schietpartij vielen in totaal negen doden, de schutter inbegrepen. Hij werd doodgeschoten door een agent die toevallig ter plaatse was voor een andere interventie. Zeven slachtoffers stierven ter plaatse, twee overleden aan hun verwondingen in het ziekenhuis. Er vielen ook zeven gewonden, drie van hen zouden nog in kritieke toestand verkeren. Volgens een woordvoerder van de stad zouden de gewonden tussen de 5 en de 61 jaar zijn.

199 “mass shootings”

Volgens het Gun Violence Archive, een database die de schietpartijen in de Verenigde Staten bijhoudt, waren er dit jaar al 199 “mass shootings” in de VS. Een “mass shooting” wordt omschreven als een schietpartij waarbij minstens vier slachtoffers (doden of gewonden) vallen.

