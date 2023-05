PODCAST GIRO. Oumi na de ontlading: “Mijn hart ging snel tekeer”

Remco kan zijn regenboogtrui nog even opbergen tijdens deze Giro. In de openingstijdrit knalt hij overtuigend naar het roze en antwoordt hij dus met de pedalen op de vraag: “wel of niet voor roze?” In de eerste aflevering van “De Giro is van ons” spreekt onze reporter ter plaatste Michaël Van Damme met Remco’s vrouw Oumi en Patrick Lefevere en ziet hij hoe hun wereldkampioen direct een eerste tik uitdeelt aan de concurrentie.