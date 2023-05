Max Verstappen dreigt WK-leiding te verliezen: “Dit is enorm klote. Maar het is ook mijn eigen fout”

Max Verstappen was in een eerste reactie enorm ontgoocheld over zijn negende startplaats in Miami. “Dit is enorm klote. We moeten aan de bak om te kunnen winnen.”

Max Verstappen (25) start zondag pas als negende in de Grote Prijs van Miami. De pole ging op het circuit rond het Hard Rock Stadium naar Sergio Perez, zijn teammaat bij Red Bull. Die krijgt zo een unieke kans om de leiding te pakken in de WK-stand. De Mexicaan telt zes punten achterstand. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats bedraagt zeven punten.

Verstappen stak bij een eerste reactie bij de Nederlandse zender Viaplay ook de hand in eigen boezem. Zijn eerste snelle ronde in Q3 maakte hij niet af na een stuurfout. “Het hele weekend is heel goed gegaan en nu sta je negende. Dat is niet waar we willen staan of moeten staan. Ik maak zelf natuurlijk eerst een fout. Ik had een heel klein momentje bij het uitkomen van bocht 5 en kwam daarna te wijd bij bocht 7 en 8. Daar ligt weinig grip en toen ging ik van de baan af.”

Aan zijn tweede ronde kon Verstappen zelfs niet beginnen. Door een crash van Charles Leclerc (Ferrari) kwam eerst de gele en daarna ook de rode vlag uit. Verstappen: “Dan is het enorm balen dat je die rode vlag krijgt. Dat kan gebeuren op een stratencircuit, maar het is wel klote.”

Verstappen blijft geloven in zijn kansen op zondag. Oprukken zal wel lukken, maar Perez nog pakken wordt moeilijk. “De snelheid is natuurlijk wel goed, maar dit is niet zoals het zijn moet. We moeten aan de bak om te kunnen winnen, maar het is enorm klote.”

De race start zondag om 21.30 uur Belgische tijd. (mc)