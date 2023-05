Loïs Openda schiet Lens met 19de competitiedoelpunt naar tweede plaats in onderling duel met Marseille

Lang zag het er naar uit dat er met een 0-0 richting kleedkamers getrokken zou worden, maar een paar minuten voor rust sloeg Seko Fofana genadeloos toe voor de thuisploeg. Met een fraai schot van buiten de zestien schoot de aanvoerder de thuisploeg op voorsprong.

Op het uur deed ook Loïs Openda andermaal zijn duit in het zakje. Het was alweer het negentiende doelpunt in competitieverband voor de pijlsnelle aanvaller van de Rode Duivels. De aansluitingstreffer van Dimitri Payet in het slot van de wedstrijd kwam te laat.

In de rangschikking van de Franse eerste klasse springt Lens met 72 punten over Marseille (70) naar de tweede plaats, die aan het einde van de rit goed is voor een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League in de volgende voetbaljaargang.