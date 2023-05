Perez pakt de pole in Miami, Verstappen start door crash van Leclerc pas als negende

Sergio Perez start zondagavond vanop pole in de GP van Miami. In de kwalificaties ging de Mexicaan Fernando Alonso en Carlos Sainz vooraf. Max Verstappen kon geen tijd zetten in Q3 door een foutje en door een crash van Charles Leclerc. Hij zal als negende starten.

De wispelturige wind speelde menige coureur parten in de kwalificaties in Miami. In zijn eerste vliegende ronde in Q3 ging Max Verstappen (Red Bull) te breed in een van de bochten, waardoor zijn chrono meteen om zeep was. De 25-jarige wereldkampioen maakte het rondje niet af en dook meteen de pits in voor verse banden. Ook Charles Leclerc (Ferrari), vaak zijn voornaamste concurrent voor de pole, maakte een foutje door de muur aan te tikken in bocht 16. Dat maakte de weg vrij voor Sergio Perez (Red Bull) om zich voorlopig bovenaan te nestelen met een rondje van 1:26.841.

In de slotfase kreeg Verstappen nog één kans om een gooi naar de pole te doen, maar hij kon zijn ultieme ronde zelfs niet aanvatten. Leclerc schoof immers van de baan, de tweede keer dit weekend, en veroorzaakte een rode vlag. Met nog slechts anderhalve minuut op de klok bezegelde hij daarmee de kwalificaties. We krijgen zondag dus een ongewone startorde met Perez voor Fernando Alonso (Aston Martin), en vervolgens Carlos Sainz (Ferrari) en Kevin Magnussen (in de Haas!) op de tweede rij. De fans in Miami kijken al uit naar de inhaalrace van Verstappen, die op P9 zal starten.

Miami krijgt een ongewone startorde: Perez voor Alonso en Sainz. — © REUTERS

Sergio Perez: “Tot de kwalificaties was dit mijn slechtste weekend. Ik had moeite met de tijden van Max en de Ferrari’s. Het was moeilijk en het vertrouwen was er niet echt. Maar we bleven zoeken en op het moment van de waarheid kreeg ik een goede ronde bij elkaar. Nu staan we op pole en gaan we ons amuseren in de race.”

Fernando Alonso: “Een goede kwalificatie. We probeerden een andere setup en op het moment van de waarheid werd de auto wakker. Maar de baan is verraderlijk. Als je naast de racelijn komt, is het heel erg glad.”

Carlos Sainz: “Het was heel verraderlijk, het tarmac is glad en de wind blijft verrassen. De grote onbekende wordt zondag hoe de banden zich gedragen in deze loden hitte. Een podium zou goed zijn.”

Hamilton vroeg out

Eerder in de kwalificaties viel op dat Lewis Hamilton (Mercedes) niet kon doorstoten naar Q3. De zevenvoudige wereldkampioen moest in zijn snelle ronde te veel corrigeren en gleed te veel door de trage bochten. In Q1 had Hamilton al zijn voorvleugel vernield, toen hij erg laat uitweek voor een trage Haas en daarbij de muur aantikte. Dat incident wordt onderzocht na de sessie. Hetzelfde geldt voor een incident waarbij Carlos Sainz Zhou Guanyu leek te hinderen.

Ook opmerkelijk: beide McLarens konden zelfs niet doorstoten naar Q2. Ook Lance Stroll sneuvelde meteen met de Aston Martin. Zijn gok om een set banden te sparen viel slecht uit.

De GP van Miami start zondagavond om 21.30 uur Belgische tijd.