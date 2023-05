VIDEO. Ei zo na het dak eraf in Wieze: supertalent Josh Rock gooit acht perfecte pijlen, maar mist dubbel voor negendarter

De Oktoberhallen in Wieze stonden bijna in vuur en vlam. Josh Rock ging twee keer voor een negendarter. Eerst raakte het Noord-Ierse toptalent en regerende wereldkampioen bij de jeugd acht perfecte pijlen, maar miste hij dubbel 12. Wat later raakte hij er zeven, om dan trippel 19 te missen. Maar wel goed voor 6-2 winst tegen Chris Dobey.