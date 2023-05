Sabalenka revancheert zich na intense driesetter tegen Swiatek met toernooiwinst in Madrid

Swiatek en Sabalenka stonden twee weken geleden ook al tegenover elkaar in de finale in Stuttgart. Swiatek haalde het toen nog met 6-3 en 6-4.

Sabalenka schopte het al voor de vijfde keer tot een finale dit seizoen. Ze zette de Mutua Madrid Open een tweede keer op haar palmares, na een eerdere eindzege in 2021. Ze veroverde in haar carrière ondertussen 13 WTA-titels. Eerder dit jaar pakte de Wit-Russin de eindzege in Adelaide en op de Australian Open, haar eerste grandslamtitel in het enkelspel.

Swiatek stond dit jaar voor de vierde keer in een eindstrijd op het WTA-circuit, maar moet voorlopig nog wachten op een 13e WTA-titel. Eerder dit jaar was de drievoudige grandslamwinnares (Roland Garros 2020 en 2022, US Open 2022) de beste in Doha.