Dimitri Van den Bergh stuit op uitstekende Michael Smith en ligt uit Blaklader Darts Open: “Ik ben echt ontgoocheld”

Geen 1/8ste finales voor Dimitri Van den Bergh op de Blaklader Dart Open in Wieze. Onze landgenoot vocht voor wat hij waard was tegen wereldkampioen Michael Smith, maar gaat met 6-2 onderuit.

“Ik ben zeer ontgoocheld”, sakkerde Van den Bergh. “Ik sta hier in het zweet en de steun van het publiek was opnieuw geweldig, maar ik start door 4-0 achter te komen tegen de wereldkampioen. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Ik ben blijven vechten en er blijven in geloven. Je weet dat iedereen altijd wel eens iets mist, maar Michael miste weinig. Ik keek op een bepaald moment naar het scherm en zag dat ik 80 gemiddeld aan het gooien was. Ja, bizar... Dat is niet eens goed voor 18 pijlen om een leg te winnen. Het zij zo. Ik heb alles gegeven.”

Van den Bergh kwam uiteindelijk tot een gemiddelde van 94 en twee op vier rake dubbels. ‘Bully Boy’ raakte zijn pijlen aan 102 gemiddeld.