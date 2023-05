Hoe een middag vol tranen in een virale hit veranderde: ‘If I were a fish’ verovert TikTok

“Ik had een emotionele dag, ik voelde me onzeker en niet goed in mijn vel. Ik huilde uit bij Olivia en nadien hebben we daar in tien minuten een liedje over geschreven. Een liedje om ons te herinneren aan hoe leuk het is om anders te zijn.” Met dit tekstje gooide Corinne Savage - online gekend onder haar artiestennaam Corook - het nummer het wereldwijde web op. Wat er toen gebeurde, had het koppel en duo creatievelingen nooit zien aankomen.

Sinds het nummer genaamd If I were a fish online staat op TikTok, is de video al meer dan 16 miljoen keer bekeken. Het is massaal gedeeld op sociale media, belandde op streamingdiensten en radiostations - onder meer op BBC 1 en bij ons op Studio Brussel - en het is wereldwijd omarmd als ‘feel good song’ van het moment. De rode draad door de reacties is dat het nummer ervoor zorgt dat mensen zich beter gaan voelen. “Dit lied heeft mijn verdriet weggenomen”, klinkt het meermaals.

Denk als een vis

De afgelopen vijf jaar leefden Savage en Barton samen in het Amerikaanse Nashville. Ze zijn beiden actief in de muziekindustrie en delen op TikTok video’s over hun reilen en zeilen. Ze praten over hoe ze een balans proberen te vinden tussen hun tegengestelde werkschema’s, maar ook over hoe ze vaak in aanraking komen met kwetsende opmerkingen omwille van hun geaardheid of uiterlijk. Het nummer If I were a fish is daar een uitdrukking van.

“Ik druk mezelf graag uit op de puurste manier”, vertelde Corook in een interview aan Rolling Stone. “En ik denk dat ik hierdoor buiten veel hokjes of groepen blijf. Of het nu gaat om hoe ik eruit zie of mijn gender of mijn muzieksmaak. Het doet me soms heel eenzaam voelen, alsof ik nergens bij hoor.” Het is haar vriendin die het duwtje in de rug gaf om daar een lied over te schrijven. “Olivia troostte me en zei dat ik zo raar mogelijk moest gaan doen, want het is ook daarom dat ik huilde. Waarop ik zei: “Mocht ik een vis zijn, zouden mensen me net heel cool vinden door alle dingen die mij anders maken. Als ik een grote, mollige vis was, zouden mensen er zelfs dol op zijn. Olivia vond het raar maar net daarom goed om verder op door te gaan.”

Jezelf blijven

Toen de video voor het eerst online is gezet zo’n drie weken geleden, werd die in twee uur tijd al een miljoen keer bekeken. Dat aantal is explosief gestegen. Vooral jongeren lijken erdoor geïnspireerd. “Ik had dit nummer op die leeftijd zelf ook kunnen gebruiken”, zegt Corook. Hoe ze het succes ervan verklaart? “Het herinnert mensen eraan hoe cool het is om anders te zijn. Om niet per se in een vakje thuis te horen. Jezelf blijven is sowieso het allerbeste.”