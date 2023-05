RWDM na makkelijke zege tegen Club NXT al met één voet weer in 1A: als Beveren zondag niet wint, is de kampioen in 1B gekend

Oude tijden herleven. Telt Brussel na dit weekend weer drie clubs in de Jupiler Pro League? Heel goed mogelijk want als Beveren zondagmiddag niet wint op het Lisp tegen Lierse, is RWDM kampioen in 1B en mag het dus naar 1A. Club NXT, met Jack Hendry in de basis, was zaterdag nooit geen partij voor de ploeg van Vincent Euvrard en moet de derde plaats nu aan Beerschot laten.

Club-abonnees mochten in deze Promotion Play-off van de Challenger Pro League de wedstrijden van Club NXT in The Nest gratis bijwonen. Dat was een paar keer een succes maar de laatste thuismatch werd nagenoeg gelijk geprogrammeerd met Club-Union, zodat er voor Club NXT-RWDM meer volk voor de bezoekers was opgedaagd. Bijna 1000 Molenbekenaars zorgden de hele avond voor sfeer en gezang. Er stond veel op het spel voor hun ploeg die met nog twee speeldagen te gaan 1 punt voorsprong telt op Beveren. De Waaslanders spelen pas zondag op het Lisp tegen Lierse. Volgende week op de slotdag krijgt Beveren Club NXT op bezoek, RWDM neemt het dan thuis op tegen RSCA Futures, laatste in de poule en op halve krachten. Om het lot in eigen handen te houden moest RWDM dus winnen in Roeselare. De druk was groot en ook voor het jonge blauw-zwart stond er nog wat op het spel want de Bruggelingen willen graag derde worden. RWDM heeft het ook altijd moeilijk met NXT. In de reguliere competitie verloor het in The Nest en op de eerste speeldag van deze Play-Off won het thuis pas in de toegevoegde tijd met 3-2 na drie goals van Zakaria El Ouahdi. Die was wat onzeker in de aanvang van de match maar geraakte toch speelklaar. RWDM nam de match meteen in handen tegen een goed georganiseerd Club dat bij balverlies met drie man centraal achterin bleef. Naast Goemaere en Willems was dat ook Jack Hendry, voor de gelegenheid overgeheveld van de A-ploeg. In doel stond Senne Lammens nadat vorige week werd bekend gemaakt dat Shinton bijtekende. Lammens sleet geen rustige avond, werd bestookt met terugspeelballen, maar loste dat doorgaans goed op. Geen verhaal had hij op een corner, verlengd via Challouk tot bij Hazard en de voorzet van de Molenbeekse vedette werd binnen gekopt door Jake O’Brien.

Hazard was behoorlijk bedrijvig en balverliefd. Soms iets te maar dat werd hem graag vergeven want op het halfuur mikte hij tussen een bos van benen RWDM naar de 2-0 en nog niet met een voet maar toch al met een paar tenen in de Jupiler Pro League.

Lot in eigen handen

Na de rust een dubbele wissel bij Club en doorgaans is dat vooraf ook doorgenomen met de staf van de A-ploeg. Jack Hendry mocht rusten en dat gold ook voor spits Servais.

Het leverde meteen een heet standje voor doel op maar de aansluitingstreffer kwam er niet. Aan de overzijde kopte Heris een corner in de handen van Lammens, maar leuk en opwindend was het allemaal niet meer. Er waren nog een paar kansjes voor de ingevallen Ivann Botella maar hij deed absoluut niet beter dan Kylian Hazard. Lammens verkleinde ook nog goed zijn hoek en hield El Ouahdi van de 0-3. Die bleef echter in de lucht hangen en de ingevallen Oyama nam uiteindelijk alle twijfel weg, al scoorde de opgerukte Lenn De Smet wel nog de aansluitingstreffer. Euvrard maakte zich kwaad maar gevolgen had het niet meer en het bleef 1-3.

RWDM staat dus weer een stap(je) dichter bij 1A. De paar tenen zijn een voet geworden. RWDM heeft alvast alles in eigen handen.

Meer zelfs, als SK Beveren zondag dus niet wint tegen Lierse kan men in Molenbeek de champagne ontkurken en is men dit weekend al kampioen. De Brusselse traditieclub, die in 2015 het stamnummer van Standaard Wetteren overnam en een doorstart maakte in vierde klasse, maakt dan voor het eerst in 21 jaar weer deel uit van de elite op het hoogste niveau en telt Brussel weer drie eersteklassers.

De druk ligt nu dus meer dan ooit bij Beveren, dat zich zondag geen misstap kan veroorloven.

Club NXT: Lammens; Lenn De Smet, Goemaere (90” Labro), Hendry (46’ Foss), Willems, Seys; Lund Jensen (86’ Mondele), Simba, Liam De Smet; Wameso (57’ Deuwel)

, Servais (46’ Yakymenko)

RWDM: Defourny; Heris, O’ Brien, Le Joncour; El Ouhadi (85’Ferraro), De Sart (66’ Barreto), Camilo, Vorogovskiy; Challouk, Biron (73’ Oyama), Hazard (66’ Botella)

Doelpunten: 23’ O’ Brien 0-1, 31’ Hazard 0-2, 82’ Oyama 0-3, 84 Lenn De Smet 1-3

Gele kaarten:geen

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Wim Smet