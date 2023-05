Belgen hebben bijzonder plekje in hart van (zwaar geblesseerde) topdarter Dirk van Duijvenbode: “Ze appreciëren me wel”

Daarvoor moest ‘The Aubergenius’ niemand minder dan vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld verslaan voor een uitzinnige menigte. Het werd 6-2 voor de nummer 11 van de wereld.

“Het was een oké match”, stelde Van Duijvenbode na zijn winst. “Het is blijkbaar de eerste keer dat ik professioneel van hem win, maar dat ja... We komen uit dezelfde regio dus ik heb hem al wel vaker geklopt. Ik hecht daar niet zoveel waarde aan. Het was wel mooi dat hij op dat feitje positief reageerde, dus ik dacht meteen: Zullen we wel zien. Het was niet koud binnen, maar daar zal je mij nooit over horen. Ik werk zelf in een kas (op een auberginekwekerij, red.), daar is het altijd warm.”

Het publiek deed vol mee toen de Nederlander op het podium kwam met zijn hardcoremuziek. “Ja, fijn wel. Of ik hier geliefd ben? Dat weet ik eigenlijk niet (lacht). Ik heb altijd het gevoel dat Belgen geen grote fan zijn van Nederlanders. Ze appreciëren me best wel, denk ik, maar groot fan? Nee. Ik ken heel veel Belgen en, dat vergeten Nederlanders altijd, ze zijn niet altijd fan van onze grote mond. Je kan beter een beetje timide zijn. Dat probeer ik daarom nooit te hebben en daarom waarderen ze mij wel, denk ik. Ze hebben mij hier dus goed ontvangen, zeker wel.”

Op dat moment komt Dimitri Van den Bergh toevallig langs. Hij steekt z’n tong uit naar Van Duijvenbode, want de twee kennen elkaar al lang. “Daar heb je hem, onze Dimi”, lacht de Nederlander. “Hij speelde onlangs Premier League in Rotterdam en toen had ik een chef voor ons geregeld. Weet je, toen ik 15-16 jaar was deelde ik al hotelkamers met hem. Ik ga sowieso goed om met Belgen, dat doe ik al de helft van m’n leven. Dus ook met Dimi.”

Blessure

Van Duijvenbode herlanceerde zijn carrière ook in ons land, in Hasselt. Daar haalde hij in 2020 de halve finales. “Er waren toen veel Nederlanders, maar ik had ook het gevoel dat de Belgen mij toen wel steunden. En ik deed het toen eigenlijk voor het eerst goed op een podium, met een halve finale. Daar is mijn carrière eigenlijk pas echt begonnen.”

In Hasselt zorgde Van Duijvenbode voor een iconische walk-on. Vorige week in Leeuwarden liep het mis toen hij ten val kwam op het podium en zijn knie blesseerde.

“Het had veel erger kunnen zijn”, zucht de Nederlander. “In 2017 heb ik mijn voorste kruisbanden afgescheurd. Van de week was ik bij de fysio, die me toen ook behandelde, en die vroeg of ik op één been kon staan. Wat ook lukte, zonder moeite. Dat kon destijds niet, dus ik weet dat het niet héél ernstig is. Mijn knie heeft een klap gehad, ze is gekneusd. Het is pijnlijk want er zit veel vocht in, maar ze is niet zo dik als toen. Nu zie ik m’n knieschijf nog, weet je.”

Maar comfortabel darten zit er de komende tijd niet in voor Van Duijvenbode. “Ik moet me wel aanpassen qua stand, natuurlijk. Het is niet ideaal, maar ik kan best normaal gooien. Het heeft een negatief effect, maar het is niet dat ik van prof naar amateur ga. Ik hoor nog altijd bij de beste zestien van de wereld, ondanks dat ik niet stabiel ben. Ik kan ook niet geopereerd worden. Ik moet paraat zijn, dus ik moet het met fysio en fitness oplossen. Dat ga ik ook doen, me scherpzetten. In juli wil ik weer staan, voor de World Matchplay. Ik heb een heel goed eerste halfjaar gehad en dat willen we aanhouden.”

Door voor het eerst een tv-toernooi te winnen, in Wieze? “Ja, maar dit is een half tv-toernooi hé”, klinkt het. “Ik zie dit als een groot toernooi, maar niet als een écht tv-toernooi. Als je die wint, pak je 100.000 pond en dat merk je dan meteen aan je ranking. Je moet er al vier van deze winnen om hetzelfde te pakken als bij één van die grote. Maar… Ik zou deze wel graag winnen. En dus ga ik gewoon door: niet klagen, maar dragen en bidden voor kracht!”