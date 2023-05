“Wisselvallige dag met periodiek regen, af en toe ruimte voor zon”

Het wordt een wisselvallige zondag met periodiek regen of buien. Af en toe kan er ook ruimte komen voor de zon. Afhankelijk van de timing van de neerslag en bijhorende dikke wolken krijgen we namiddag temperaturen tussen 16 en 20°C.

Er staat weinig wind waardoor het in de vochtige atmosfeer sowieso niet echt kil zal aanvoelen.

Volgens de laatste weerkaarten wordt maandag een grotendeels droge dag. Namiddag kunnen er her en der enkele buien vallen, meerdere regio’s kunnen het echter volledig droog houden. Periodiek komt er ruimte voor de zon. Bij de start van de dag kan er regionaal wél mist of lage bewolking aanwezig zijn. Namiddag kunnen we maximumtemperaturen tussen 19 en 21°C verwachten.

De wind waait zwak uit het westen tot zuidwesten. In de nacht naar dinsdag komt er vanuit het westen een buienzone opzetten.

Bekijk hier het weer van de komende dagen.