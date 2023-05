Tim Celen uit Ham pakt brons en zilver op Wereldbeker in Oostende: “Mag tevreden zijn over mijn week”

Dubbel prijs voor Tim Celen op de Wereldbeker Paracycling in Oostende. Donderdag haalde hij al brons in de tijdrit, zaterdag voegde hij netjes zilver toe in de wegrit. De Vlam van Ham… op een driewieler.

Tim Celen is in vorm. Na winst in de Ronde van Vlaanderen in zijn regenboogtrui, plakte hij er de zege in de wereldbekerwegrit in het Italiaanse Maniago aan vast. Hij zakte dus goed in vorm af naar Oostende, waar hij extra punten hoopte te sprokkelen voor de Paralympische Spelen in Parijs.

Niet lastig genoeg

Met een bronzen plak in de tijdrit en een zilveren exemplaar in de wegrit mag de Hammenaar niet klagen. “Ik koerste nochtans om te winnen, maar dat zat er niet meer in na een foutje in de laatste bocht”, vertelde Celen achteraf. “Ik liet zo een gaatje vallen op de Amerikaan Dennis Connors.”

Celen zou Connors uiteindelijk niet meer inhalen, maar wel sprinten naar een tweede plek. “Daar kan ik wel mee leven”, klonk de Hammenaar. “Ik ben beter gebaat bij een iets lastiger parcours met meer hoogtemeters, want dan kan ik de koers hard maken. Kijk maar naar de Ronde van vorige week. Nu, achteraf bekeken ben ik zeker tevreden over de week.”

Tim Celen was niet de enige Belg op het podium dit weekend. Ook Maxime Hordies, Jonas Van de Steene, Louis Clincke en Ewout Vromant behaalden een medaille in de tijdrit en/of de wegrit. Een succesvolle oogst dus.