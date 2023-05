Drieduizend toeschouwers zien Victor Schelstraete en Lee Ingelrest schitteren op Gentsboksgala

Drieduizend enthousiaste boksliefhebbers zetten vrijdagavond de Gentse Topsportzaal in vuur en vlam. Corona en een manco aan vedetten hadden de toeschouwersaantallen in de voorbije jaren drastisch doen dalen, maar sinds Kevin Ongenae en Claude Van den Heede elkaar vonden als organisatoren, zit de bokssport in een hausse. Dat belooft voor de dertigste editie van het Gentsboksgala op 22 september op dezelfde prachtige locatie.

Victor Schelstraete begon furieus aan zijn kamp, alsof die maar uit één ronde bestond. Nu mag men van zijn tegenstander geen topper maken natuurlijk, maar de stootkracht in de armen van de Gentenaar zijn aan -92 kilogram zo veel efficiënter dan aan -86 kilogram zo blijkt. De arme Tomislav Sentic (27 jaar – 9 kampen, 5 gewonnen en 4 met knock-out) kan er van meepraten. Twee rake rechtse klappen waren voldoende om hem al in de eerste ronde knock-out te meppen. Men ging daarvoor op de stoeltjes staan in de tribunes.

Victor Schelstraete won zijn kamp met de vingers in de neus. — © Nic Declercq

Dan had Lee Ingelrest het behoorlijk wat moeilijker met de pitbull Osborn Mandela (34 jaar – 10 kampen, 6 gewonnen). Na een studieronde nam de Gentenaar het heft in handen en was de Oegandees lijdend voorwerp. De Oegandese weerstand was echter niet gebroken. Vanaf ronde vier koos hij voluit voor de aanval en een niet volledig fitte Lee onderging op enkele flitsen na het gebeuren. In de zesde en laatste ronde ging Osborn voor de knock-out en Lee zag af. Het is echter een eigenschap van de groten dat ze in een penibele situatie toch nog ergens in dat vermoeide lijf onvermoede krachten vinden om te reageren. Dat leverde hem een nipte zege op punten op van drie keer 58-56.

Lee Ingelrest won op punten van de sterke Oegandees Osborn Mandela. — © Nic Declercq

Eloundou en Usturoi overtuigen

Meer dan waarschijnlijk zal de 37-jarige Kameroener Steve Eloundou er in september ook bijzijn op de dertigste editie. Tegen de boomlange Ivan Duka (26 jaar – 4 kampen 1 gewonnen) had hij zes van de acht ronden nodig om die boom om te hakken. Vanuit een hermetisch en gesloten defensie had hij moeite om zijn fatale punch te plaatsen. Maar toen de krachten van zijn opponent opraakten, lukte het wel en hij kreeg er een daverend applaus van het publiek voor.

Tegen de boomlange Ivan Duka (26 jaar – 4 kampen 1 gewonnen) had Steve Eloundou zes van de acht ronden nodig om die boom om te hakken. — © Nic Declercq

Dat was ook het geval voor de demonstratie van Vasile Usturoi. Geen evidentie tegen Ali Zamanov, een Europees jeugdkampioen (2016) die in 2012 nog de finale haalde na een spectaculaire zege tegen de Armeense favoriet Ruben Garboyan. Insiders vonden het een risico dat bondscoach Hubert Firens dit gevecht had aanvaard, maar hij kent zijn poulain natuurlijk. En Usturoi ontgoochelde niet en demonstreerde drie ronden. Tegen razend tempo scoren en ontwijken. Op het komend Europees kwalificatietoernooi kunnen vier boksers zich plaatsen voor Parijs. Usturoi zal daar haast zeker bij zijn.

Vasile Usturoi (links) toonde zijn kunnen in de zege tegen Ali Zamanov. — © Nic Declercq

Van Steenbergen geeft boksles

Wat is dat met Geoff Van Steenbergen? Op de weging viel hij vier kilogram te zwaar uit. Terechte vraagtekens bij de beroepsernst van Van Steenbergen. “Hij heeft tegen mij gelogen”, zegt zijn trainer Jurgen Haeck. “Maar één kilo boven het gewicht, zei hij mij. Dat kan gewoon niet. Vanaf nu zal hij op de weegschaal moeten voor een kamp.” Maar goed, tegen de veelbokser Milos Janjanin (29 jaar – 58 kampen, 16 gewonnen) demonstreerde de Sint-Niklazenaar dat hij meer in zich heeft dan kloppen en smijten, om het wat oneerbiedig te zeggen. Janjanin was natuurlijk de ideale tegenstander om boksles te geven. “Dat klopt”, aldus Haeck. “Maar als hij luistert naar goede raad en het zit goed in zijn kopke, dan is Geoff tot veel in staat. Alleen zal het wat energie vergen om hem bij de les te houden.”

Geoff Van Steenbergen (rechts) bokste Milos Janjanin van het kastje naar de muur. — © Nic Declercq

UITSLAGEN:

Amateurs

Bart Merttens (HIBA) wint op punten van Alexander De Block (Celtic)

Nico De neef (41 jaar) wint met knock-out in eerste ronde van Kurt Beke (52 jaar)

Domien Van Gansbeke (Capitol) en Umat Magomadov (Flandri) match nul

Vasile Usturoi (BIM Merksem) wint op punten van Ali Zamanov (Duitsland)

Elite

Stephen Danyo (Van den Heede) wint met technische knock-out van Nikola Ivkovic (Kro)

Mokhmad Youssoupov (Ongenae) wint op punten van Nikola Ivkovic (Kro)

Geoff Van Steenbergen wint met technische knock-out in ronde 3 van Milos Janjanin (Kro)

Victor Schelstraete (Damien) wint met technische knock-out in ronde 1 van Tomislav Sentic (Kro)

Steve Eloundou (Denon) wint met knock-out in zesde ronde van Ivan Duka (Kro)

Lee Ingelrest (Damien) wint op punten van Osborn Mandela (Brenner)