Een ritzege en roze trui voor de geschiedenisboeken: in deze lijstjes komt Remco Evenepoel terecht

Remco Evenepoel heeft zaterdag alweer geschiedenis geschreven. De 23-jarige wereldkampioen komt met zijn tijdritzege in de Giro in allerlei mooie lijstjes terecht.

Zeventiende Belg in de roze trui

Remco Evenepoel werd zaterdag de zeventiende Belg in de geschiedenis die het podium van de Giro d’Italia op mocht om een roze trui in ontvangst te nemen. Vijfvoudig eindwinnaar Eddy Merckx is met 78 stuks de renner die het kleinood het vaakst om de schouder kreeg. In 1973 droeg “de Kannibaal” het roze van start tot finish. Kan en wil “Eddy” Evenepoel dat kunststukje herhalen?

De wereldkampioen treedt ook nog in de voetsporen van Johan De Muynck, Jef Demuysere, Armand Desmet, Roger De Vlaeminck, Jos Hoevenaars, Freddy Maertens, Michel Pollentier, Patrick Sercu, Wilfried Reybrouck, Rik Van Linden, Rik Van Looy, Willy Vannitsen, Rik Van Steenbergen, Guillaume Van Tongerloo en Rik Verbrugghe.

Eerste Belgische roze trui in 22 jaar

Rik Verbrugghe was de laatste Belgische rozetruidrager. In 2001 won hij in het naburige Pescara - toevallig ook de laatste keer dat de Grande Partenza in de Abruzzen werd gehouden - net als Evenepoel de openingstijdrit van de Giro, al was dat met 7,6 kilometer een proloog. Na 22 jaar heeft Verbrugghe eindelijk een opvolger.

Vierde snelste Giro-tijdrit ooit

Het record van de snelste Giro-tijdrit ooit blijft wel op naam van Verbrugghe. Die haalde in 2001 een gemiddelde snelheid van maar liefst 58.970 kilometer per uur. Al had Evenepoel - nu de vierde snelste ooit in de Laars - wel het nadeel van de langere afstand en de beklimming op het einde. Filippo Ganna was in de openingstijdrit van 2020 (58.831km/u) en 2021 (55.211 km/u) drie kilometer sneller dan Evenepoel (55.211 km/u) zaterdag langs de Adriatische kust. Maar ook die twee tijdritten waren gevoelig korter en minder lastig. Ganna eindigde zaterdag als tweede op 22 seconden van Evenepoel. “Ik heb nochtans alle wattages gehaald die we voorop hadden gesteld. Daar ben ik superblij mee. Maar het is duidelijk: Remco was een big-up monster, vandaag.”

Vijftigste Belgische ritzege in de Giro

De Ronde van Italië kent sinds zaterdag ook vijftig Belgische ritwinnaars. Evenepoel maakte het aantal succesvolle landgenoten in de Giro mooi rond. Sinds het jaar 2000 wonnen ook Dries De Bondt (2022), Victor Campenaerts (2021), Tim Merlier (2021), Tim Wellens (2016 en 2018), Iljo Keisse (2015), Thomas De Gendt (2012), Bart De Clercq (2011), Wouter Weylandt (2010), Philippe Gilbert (2009 en 2x 2015), Serge Pauwels (2009), Rik Verbrugghe (2001, 2002 en 2006) en Axel Merckx (2000) het zegegebaar in de Giro. Het recordaantal etappezeges is uiteraard in handen van Eddy Merckx (24), van kortbij gevolgd door Roger De Vlaeminck (22).

Lijst Belgische rozetruidragers:

78 Eddy Merckx (13 in 1968, 5 in 1969,14 in 1970, 16 in1972, 21 in 1973, 9 in 1974)

22 Johan De Muynck (4 in 1976, 18 in 1978)

10 Jos Hoevenaars (1960)

8 Rik Van Steenbergen (7 in 1951, 1 in 1957)

7 Armand Desmet (1962)

6 Michel Pollentier (1977)

Freddy Maertens (1977)

4 Rik Verbrugghe (2001)

3 Jef Demuysere (1933)

Roger De Vlaeminck (1976)

Patrick Sercu (1976)

2 Guillaume Van Tongerloo (1961)

Wilfried Reybrouck (1974)

Rik Van Linden (1978)

1 Willy Vannitsen (1958)

Rik Van Looy (1959)

Remco Evenepoel (2023)