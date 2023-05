“Kangoeroe” Morgan Bertsch schittert bij debuut bij WNBA-ploeg van assistent Ann Wauters

Chicago Sky, de ploeg waar Ann Wauters assistent-coach is, is aan de voorbereiding van het nieuwe WNBA-seizoen begonnen. Zonder Emma Meesseman en Julie Allemand, die met de Belgian Cats het EK afwerken, maar wel met Morgan Bertsch. De Amerikaanse die Kangoeroes Mechelen naar de dubbel (titel, Cup) leidde.

Morgan Bertsch is een 26-jarige en 1m90 grote Amerikaanse power forward die de voorbije campagne de smaakmaakster bij Kangoeroes Mechelen was. Met een schitterend gemiddelde van 17 punten, 6 rebounds en 2 assists stuwde ze de Maneblussers mee naar een tweede opeenvolgende titel en winst in de Beker van België. Chicago Sky gaf haar een kans op “trainingcamp” en nu ook in de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe WNBA-seizoen.

Chicago Sky verloor in Dallas en tegen de plaatselijke Wings met 75-70 (rust: 40-41). Morgan Bertsch pakte uit met een puike prestatie en was in ruim acht minuten goed voor 9 punten (4 op 5 shots, met één driepunter) en drie rebounds. “Ik nam in het verleden bij andere ploegen nog deel aan WNBA-stages. Ik haalde nooit de selectie en hoop nu wel eens een seizoen in de beste competitie ter wereld mee te maken,” zei Morgan Bertsch.

Nieuwe Europese uitdaging

De tweede oefenpartij is zondag 7 mei tegen Indiana Fever. Assistent-coach Ann Wauters opent met Chicago Sky en dus misschien met Morgan Bertsch het nieuwe WNBA-seizoen op 19 mei in Minneapolis en tegen Minnesota Lynx. De selectie van coach James Wade telt momenteel nog zeventien speelsters. Morgan Bertsch mag zich waarschijnlijk ook opmaken voor een nieuwe Europese uitdaging. De Amerikaanse keert normaal gezien niet terug naar Kangoeroes Mechelen maar komt de volgende campagne uit voor Girona. De Spaanse topper zal ook deelnamen aan de Euroleague Women.