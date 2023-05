Greet Minnen pakt vierde dubbeltitel uit carrière na prestigieuze zege tegen topreekshoofden

Greet Minnen (WTA 173) heeft zich aan de zijde van de Nederlandse Bibiane Schoofs tot eindwinnaar in het vrouwendubbel gekroond op het WTA125-toernooi in het Franse Saint-Malo (gravel/115.000 dollar).

Minnen en Schoofs, de vierde reekshoofden, boekten in 2 uur en 5 minuten met 7-6 (9/7) en 7-6 (7/3) een prestigieuze triomf tegen de Noorse Ulrikke Eikeri en de Japanse Eri Hozumi, die de topreekshoofden vormden in de havenstad. Het was de vierde dubbelspeltitel uit Minnen haar carrière.

Zondag doet de 25-jarige Kempense ook nog een gooi naar haar eerste enkelspeltitel op het WTA-circuit. In de finale neemt ze het op tegen het Amerikaanse topreekshoofd Sloane Stephens (WTA 48).