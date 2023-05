Ed Sheeran geeft verrassingsconcert bovenop auto om overwinning in rechtszaak te vieren

Ed Sheeran heeft zijn fans verrast met een verrassingsoptreden in de straten van New York City. De Britse zanger bracht een bezoek aan zijn nieuwe pop-up winkel in de stad, en vierde tegelijkertijd zijn overwinning in de plagiaatzaak die tegen hem was aangespannen.

Ed Sheeran heeft er bewogen weken opzitten. Enerzijds was er de lancering van zijn nieuwste album, anderzijds moest hij zich gaan verantwoorden in de rechtbank van Manhattan vanwege een plagiaatzaak. De zanger werd ervan beticht het iconische nummer Let’s get it on van soulkoning Marvin Gaye en Ed Townsend quasi gekopieerd te hebben voor zijn eigen hit Thinking out loud.

“Als je liedjes schrijft, komen er sowieso mensen achter je aan. Dat ik nummers van anderen zou stelen, is gewoon beledigend”, zo verklaarde Sheeran zelf in de rechtbank. Ook zei hij dat hij zelfs zou stoppen met muziek maken als hij veroordeeld werd. Zover is het niet gekomen: de zanger werd vrijgesproken.

Om zijn vrijspraak én de lancering van de nieuwe plaat te vieren, trok hij de straat op aan zijn pop-up winkel in de wijk Soho. Hij sprong er op een auto met gitaar in de hand en begon te zingen. Het hoeft niet te verbazen dat de menigte luidkeels meezong bij Thinking out loud, officieel zíjn nummer.