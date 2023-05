Herkse teams Lego League stellen winnende projecten voor in Legobeurs

“De First Lego League is een wedstrijd die STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) wil promoten bij jongeren om hen een kans te bieden hun talent op wetenschappelijk-technisch gebied te ontdekken”, legt leerkracht Davy Goorts van de Sint-Martinusscholen uit. “De wedstrijd bestaat uit verschillende onderdelen. Zo moeten de leerlingen met Legomateriaal een robot programmeren die opdrachten uitvoert op een speelveld. Het programmeren gebeurt met speciale software zodat de robot tijdens de wedstrijd zelfstandig alle opdrachten kan uitvoeren.”

Als tweede onderdeel moeten ze een innovatieproject uitwerken rond het thema ‘superpowered’. De leerlingen worden per team uitgedaagd om een oplossing uit te werken om het energieprobleem in de wereld aan te pakken.

Rad

Team Superflow van Herk-de-Stad koos voor een ‘human wheel’. “Dat is best te vergelijken met zo’n groot wiel in speeltuinen van vroeger”, vertelt teamlid Thibeau Marhaye. “Met stappen zet je het rad in beweging en dat wekt energie op. Ons idee is om met zo’n wiel de laptop op te laden. Zo’n rad zou op de speelplaats te realiseren zijn.”

Team LEMA bedacht een energiebox om tijdens het sporten, autorijden, wandelen en bewegen elektriciteit op te wekken. “Onze ploegen bestaan uit leerlingen van verschillende richtingen, dus niet alleen STEM”, beklemtoont leerling Yoene Ilsbroekx, lid van team LEMA. “We worden ook niet alleen op het project op zich beoordeeld, maar ook op de presentatie ervan. Samenwerken versterkt onze sociale vaardigheden: samenwerken, overleggen, meningsverschillen bijleggen.”

Voor de internationale finales zit Superflow van 18 tot 21 mei in Marrakech (Marokko) en team Lema van 9 tot 11 juni in Worcester (Massachusetts, VS). Op de beurs zie je ook creaties in Lego van andere liefhebbers.

Legobeurs, zondag 7 mei, 10-17 uur, campus Ursula, Ursuinenstraat 2.

LW