Rusland haalt Oekraïense raket neer boven Krim

De gouverneur van de Krim, Sergej Aksionov, heeft zaterdag verklaard dat een Oekraïense ballistische raket is neergehaald boven het schiereiland, een zeldzame gebeurtenis op een moment dat een Oekraïens offensief in het verschiet ligt.

“De luchtafweer heeft boven de republiek van de Krim een ballistische raket neergeschoten die werd afgevuurd vanuit een Oekraïens Grom-2-systeem. Geen schade, geen gewonden”, meldde Aksionov op Telegram. Een van zijn adviseurs, Oleg Krioetsjov, stelde even later dat er twee raketten waren neergehaald. De verklaringen konden niet bij onafhankelijke bronnen bevestigd worden.

Volgens het Russische staatspersagentschap Tass is het nog maar de tweede keer dat de plaatselijke autoriteiten Oekraïense Grom-raketten signaleren boven de Krim. De eerste keer was vorige maand.

Annexatie

De Krim werd door Rusland geannexeerd in 2014. Sinds de zomer van 2022 wordt het schiereiland regelmatig getroffen door explosies en aanvallen met drones. Eind april veroorzaakte een droneaanval een grote brand in een brandstoftank in Sebastopol, de thuishaven van de Russische Zwarte Zeevloot.

In de aanloop naar het verwachte offensief van het Oekraïense leger en de herdenking van de overwinning op nazi-Duitsland op 9 mei hebben al verscheidene droneaanvallen, sabotageacties en aanslagen plaatsgevonden in Rusland, soms ver van de grens met Oekraïne. Het Kremlin geeft de schuld aan Kiev, dat ontkent.