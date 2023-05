Wereldtoppers smullen van “fantastisch en eerlijk” dartspubliek in Wieze: “Ze zijn écht briljant, die mensen uit België”

De Oktoberhallen in Wieze zit van vrijdag tot en met zaterdag zes sessies (namiddag en avond) lang vol met 3.000 dolle dartsfans. Het leidt tot hete toestanden in de zaal, maar ook tot één groot feest. Met respect voor iedere speler die het podium bestijgt. Een fel contrast met hoe het er soms aan toegaat in Engeland en Duitsland, waar boegeroep schering en inslag is. In Wieze is het echter genieten, zelfs voor de wereldtoppers.

“Wat een fantastisch publiek hier”, aldus Damon Heta, de Australische huisgenoot van Dimitri Van den Bergh die met een grasmachine en op de tonen van Sam Gooris het podium betrad. “Ik had ze graag nog iets meer opgezweept door een 180-score te gooien, bijvoorbeeld. Of een hoge finish. Dat verdienden ze wel. Maar misschien had ik al mijn energie verspild met dat grasmaaien (lacht). Nee serieus, ze zijn echt bijzonder fair. Honderd procent. Oké, ze moedigen de lokale spelers meer aan en dat is ook normaal, maar ze fluiten niet en er is geen boegeroep. En boegeroep, dat kan ergens nog, maar fluiten op een cruciaal moment is gewoon verkeerd. Dat komt hier gewoon niet voor, ze zijn hier gewoon voor het darten.”

© PDC

Eenzelfde geluid bij tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. “Ze waren echt geweldig, écht geweldig”, aldus het Schotse dartsicoon. “De vorige keer dat ik een European Tour speelde, kon je de mensenmassa die ik hier gezien heb door tien delen. Toen ik vrijdag moest opkomen, was ik zenuwachtig. Ik dacht echt van: Oh my God, hier ben ik wat te oud voor hoor! (lacht). Maar gewoon, subliem de sfeer hier. Weet je, er zullen altijd favorieten zijn. Dat is de realiteit. Maar hier merk je daar relatief weinig van, ze zijn bijzonder eerlijk.”

“Ik ben er echt zeker van dat die mannen en vrouwen hier uit Wales komen”, schaterlacht Jonny Clayton, de nummer 7 van de wereld. “Snap je wat ik bedoel? Ze zijn Welsh. Nee, ze weten gewoon wanneer ze moeten zingen, wanneer ze moeten roepen, wanneer ze moeten ondersteunen… Echt geweldig. Briljant, die mensen uit België. Het is gewoon fantastisch om écht dartsfans te zien. Zij weten wat ze moeten doen op het juiste moment. Zo hoort het ook. Daarom dat ze een tweede European Tour-manche verdienen, absoluut.”

Tot slot was ook de Duitse nummer één Gabriel Clemens vol lof: “Ik moet zeggen dat België een van de eerlijkste fans op de tour heeft. Het is uitstekend. Alle spelers spelen graag voor dit publiek.”

Eerder deze week maakte organisator Golazo bekend dat er in 2024 twee manches van de European Tour zullen plaatsvinden in België. “Eentje in het voorjaar en eentje in het najaar”,. “De locaties zijn nog te bekijken op basis van de beschikbare data”, klonk het in Wieze. Dit jaar komt de Golazo-groep alvast met een nieuw concept: het Belgian Darts Gala. Zes wereldtoppers spelen dan in de Trixxo Arena in Hasselt een onderling toernooi.