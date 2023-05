PREMIER LEAGUE. Wederoptredende Kevin de Bruyne staat met City stap dichter bij titel, Chelsea kan eindelijk eens winnen onder Frank Lampard

Nog voor het halfuur gooiden de Citizens de wedstrijd al in een beslissende plooi. Kapitein Ilkay Gündogan scoorde twee keer in negen minuten, telkens op aangeven van Riyad Mahrez.

Diezelfde Gündogan liet in de 84ste minuut zijn hattrick liggen door een penalty te missen. Haaland stond de elfmeter nochtans speciaal af aan de Duitse middenvelder. Nog geen minuut later milderde Rodrigo tevergeefs voor Leeds.

City topt de rangschikking in de Engelse hoogste afdeling met 82 punten, voor dichtste belager Arsenal (78). Beide teams hebben 34 wedstrijden afgewerkt.

De Bruyne en co. trekken volgende dinsdag naar Real Madrid voor hun heenwedstrijd in de halve finales van de Champions League. Vorig seizoen moesten ze in hetzelfde stadium nog hun meerderen erkennen in de Koninklijke, die later de eindzege op zak stak tegen Liverpool.

Chelsea weet weer wat winnen is

Chelsea boekte intussen zijn langverwachte eerste overwinning onder Frank Lampard. De Blues haalden het met 1-3 bij Bournemouth. Lampard kon in zijn eerste zes wedstrijden als Chelsea-coach niet winnen.

Nog in de Premier League kwamen Leander Dendoncker (Aston Villa) en Albert Sambi Lokonga (Crystal Palace) niet van de bank. Ze zagen hun ploegen verliezen. Palace ging met 1-0 de boot in bij Tottenham, Villa met dezelfde cijfers bij Wolverhampton.