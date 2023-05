Patrick Lefevere opgetogen met winst van zijn poulain: “Remco heeft veel voorsprong genomen. We kunnen het roze niet zomaar weggeven”

Kopman blij, ploegbaas blij. Ook Patrick Lefevere (68) genoot in het zonnige Ortona van de knalprestatie van Evenepoel in de openingstijdrit van de Giro, met een zomers hoedje op zijn hoofd bovendien.

“Het is een mooie streek en daar bovenop winnen we ook nog eens”, glunderde de sportieve baas van Soudal Quick-Step. “Ik ben gelukkig, maar tegelijk hebben we hier met heel de ploeg erg sereen naartoe geleefd. Er was geen stress in de ploeg. Tot die tussentijden begonnen door te sijpelen natuurlijk. Als je ziet wat hij hier neerzet op een parcours waar een beer als Ganna met zijn 85 kg en meer dan 1m90 toch in het voordeel is…”

Geen dikke nek-verhalen meer

De interviewer van Eurosport keerde ook nog even terug naar de zware valpartij van Evenepoel van enkele jaren geleden in de Ronde van Lombardije. Daarbij brak hij zijn bekken en daarna moest hij maanden revalideren. Bij deze heeft Evenepoel alvast zijn wraak op Italiaanse bodem te pakken.

“Ik denk niet graag terug aan die val”, zegt Lefevere. “Dat is intussen ook al lange tijd geleden. Hij heeft dat goed opgepakt en antwoordt nu met de pedalen. Een paar jaar geleden verweet men hem ook van een dikke nek te hebben. Die verhalen zijn nu ook voorbij.”

Al op dag 1 mocht Evenepoel de roze leiderstrui aantrekken. — © REUTERS

De vraag is nu of Evenepoel die roze leiderstrui in de komende dagen niet beter afstaat aan iemand anders zodat zijn ploeg niet dag in, dag uit het meeste werk moet doen aan de kop van het peloton. “Hij heeft natuurlijk meteen veel voorsprong genomen”, lacht Lefevere.

“We gaan die trui niet zomaar kunnen weggeven. De tactiek zullen we nog moeten bekijken. Morgen is het in elk geval een vlakke rit, dus hoop ik op hulp van de spurtersploegen. Alleen moeten we Remco nog altijd in de veiligheidszone houden. Daarna kijken we wel weer verder.”