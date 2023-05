IN BEELD. Remco Evenepoel verschijnt na triomf in alle mogelijke truien en kleuren op het podium

Na het flashinterview zaten de verplichtingen van Remco Evenepoel er nog niet meteen op. De kersverse roze trui werd namelijk nog op het podium verwacht voor de gebruikelijke ceremonies. En daar had onze landgenoot heel wat werk met het aantrekken van truitjes. Roos, paars, wit... en ook de regenboogkleuren passeerden de revue.

In de Belgische driekleur, een trui die Evenepoel draagt als nationaal kampioen tijdrijden. Vandaag mocht de Aerokogel van Schepdaal voor het eerst een tijdrit afwerken in deze trui.

© BELGA

In de regenboogtrui, resultaat van zijn overwinning op het WK wielrennen in Wollongong, Australië.

© REUTERS

De regenboogtrui ruimde al snel plaats voor het roos, de kleur van de leiderstrui in Italië. Evenepoel is de eerste Belgische rozetruidrager sinds Rik Verbrugghe in 2001 het kleinood na proloogwinst mocht aantrekken.

© AFP

In de paarse puntentrui, een trui die Evenepoel op het einde van deze Giro wellicht niet wint. Al weet je met hem natuurlijk nooit...

© BELGA

Tot slot nog de witte trui voor de beste jongere. Een klassement waar Evenepoel met zijn 23 jaar nog steeds voor in aanmerking komt.

© REUTERS