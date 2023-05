Intussen in Grand Prix du Morbihan... Arnaud De Lie pikt weer aan met de overwinning: “We hebben de koers beetje geblokkeerd”

De Lie en de Noor Alexander Kristoff waren de bekendste namen op de startlijst van de Grote Prijs van Morbihan, al was dat nochtans geen typische sprintkoers: de 188 kilometer tussen startplaats Josselin en de finish in Plumelec waren erg heuvelachtig. Daar had de ruim anderhalf kilometer lange Côte de Cadoudal in het lokale circuit veel mee te maken.

Uno-X probeerde in dienst van Kristoff de controle te nemen over de wedstrijd, maar heel wat Belgen konden zich onderweg laten zien: Milan Fretin (Team Flanders-Baloise) zat mee in een vroege vlucht van zes renners, nadien gingen in de finale verschillende ploegmaats van De Lie mee met aanvalspogingen.

Maar op de slotbeklimming van de Cadoudal zette Lotto Dstny een sprinttrein op voor De Lie, die ondanks de stijgingspercentages en enkele late aanvalspogingen met een indrukwekkende machtsspurt naar de zege sprintte. De jonge Fransman Romain Grégoire (Groupama-FDJ) werd tweede, de Noor Rasmus Tiller (Uno-X) derde.

“Dit doet me veel plezier”

“Dit doet me veel plezier”, klonk het bij De Lie. “De ploeg heeft uitstekend werk geleverd en ik heb dat nu kunnen afwerken met winst. In Frankfurt waren we ook al sterk, maar nu volgt ook de beloning. We hebben de koers een beetje geblokkeerd in de finale. Van Moer was sterk. Florian Vermeersch zette me goed af voor de finale en De Buyst deed wat hij altijd zo goed doet. We zijn er hier in Bretagne al vaak dichtbij geweest. Het is mooi om nu ook echt de armen in de lucht te kunnen steken.”

Morgen staat voor De Lie alweer de Tro-Bro Léon op het programma. Een Franse wedstrijd met veel grindstroken. “Een nieuwe kans, maar ik ben zeker niet de enige van de ploeg met winstkansen.”

De Grote Prijs van Morbihan voor vrouwen werd zaterdagvoormiddag gewonnen door de Australische Grace Brown (FDJ-Suez).

