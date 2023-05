Remco Evenepoel blijft opvallend rustig na knalprestatie in Giro-tijdrit: “Het doel was om zo snel mogelijk te gaan, missie volbracht dus”

“Ik ben enorm blij”, vertelde Evenepoel voor de tv-camera. “Dit is het best mogelijke resultaat voor de eerste dag. Vandaag was het doel om zo snel mogelijk te gaan en de etappe te pakken. Missie volbracht dus. Vanaf de start had ik het juiste ritme en de goeie cadans te pakken.”

Door zijn indrukwekkende prestatie heeft Evenepoel meteen een bonus van 43 seconden op Primoz Roglic beet. “Ik focuste tijdens de tijdrit niet echt op mijn voorsprong op Primoz. Nu is het zaak om veilig door de eerste week te komen en zoveel mogelijk energie te sparen voor de volgende tijdrit.”

“Wellicht zal ik het roos nu toch minstens tot rit vier moeten houden. Dan kan ik de trui misschien weggeven. Nu ben ik heel tevreden en wil ik hier van genieten. Het is een leuke manier om terug in de Giro te zijn.”

LEES OOK. Oumi brengt in de juiste oufit geluk en ziet Remco Evenepoel meteen de roze trui pakken in Giro

Evenepoel kreeg na afloop felicitaties van grote baas Patrick Lefevere en tweemalig Giro-winnaar Vincenco Nibali.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(Maarten Vanhoof)