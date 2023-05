Remco recht naar roze in de Giro! Evenepoel vermorzelt concurrentie in openingstrijdrit en pakt al 43 seconden op Roglic

Remco Evenepoel is zijn roze missie met een knalprestatie begonnen. In de openingstijdrit was hij een maatje te sterk voor de rest en vlamde hij aan een gemiddelde snelheid van meer dan 55 km/u recht naar de roze leiderstrui. Ganna en co beten hun tanden stuk op Evenepoel. Zijn verwachte rivaal Roglic kreeg al meteen 43 seconden aan de broek.

De tijdrit van 18,4 km waarmee deze Giro begon, bracht wat vooraf verwacht werd. Omstreeks 16u34 vertrok Remco Evenepoel en na hem gingen telkens met een minuut tussen de drie andere straaljagers van start die vooraf als de favorieten voor de dagzege naar voor geschoven werden. Roglic, Küng en Ganna in zijn zog. Evenepoel ging gebeiteld op zijn Specialized als een kogel van start. Hij verpulverde de snelste tussentijd na 9,8 km van Thomas met 20 seconden. Roglic passeerde daar exact 1 minuut en 26 seconden later en moest dus al 26 seconden op Evenepoel. Ook Küng en Ganna kwamen niet in de buurt van de Belgische kampioen tijdrijden die dan een gemiddelde snelheid van 58km/u haalde. En Evenepoel verzwakte niet, integendeel. Hij breidde zijn voorsprong alleen maar verder uit. Aan de meet klokte hij 29 seconden sneller af dan Almeida.

Roglic vocht nog terug, maar moest toch 43 seconden toestaan op Evenepoel en eindigde 6de. Ook Küng en Ganna kwamen niet in de buurt van Evenepoel die niet te stuiten was. Zij moesten op het slotklimmetje nog meer tijd toestaan en finishten respectievelijk 5de en 2de. Voor Ganna de eerste keer in zijn carrière dat hij een tijdrit in de Giro niet wist te winnen. Evenpoel mocht zo meteen drie keer op het podium als ritwinnaar, roze truidrager en leider in het jongerenklassement. Hij zette meteen de toon voor deze Giro.

Wat deden de andere klassementsmannen?

Almeida beperkt de schade, Thomas en Vlasov krijgen klappen

Tour of the Alps- en voormalig Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart is meer dan in orde. Hij klokte als eerste klassementsman af op 21:58 en was daarmee de eerste die onder de 22 minuten dook. Al betekende dat toch ook al dat hij 40 seconden moest toestaan op Evenepoel. Het volstond meteen om de tot dan toe snelste tijd van Jay Vine af te snoepen. Straffe tijd van Welshman, maar Joao Almeida ging nog harder. De Portugees flirtte met een gemiddelde van 54 km/u en klokte 11 seconden sneller af dan Geoghegan Hart. Almeida kwam daarbij als beste van de andere klassementsmannen voor de dag, maar ook hij verloor net geen halve minuut op Evenepoel. Geraint Thomas ging hard op het vlakke, maar verloor flink wat tijd in de laatste 1,5 km bergop. Hij moest dan al 25 seconden toegeven op de tussentijdse leider Almeida en dus uiteindelijk ook 55 op Evenepoel. Aleksandr Vlasov, voor velen toch ook een outsider, finishte nog slechter en verloor al meer dan een minuut.

Wat moet u nog weten?

Van Wilder is klaar

De eerste echte richttijd kwam er van de Zuid-Afrikaan Stefan De Bod die met een gemiddelde van iets meer dan 52 km/u naar de streep knalde na 22’32. Een tijd waar renners als Cerny, Mollema en ook voormalig wereldkampioen Rohan Dennis hun tanden op stuk beten. Slecht signaal voor Roglic dus, Dennis is nog niet in vorm. Jonathan Milan leek op weg om De Bod van de tabellen te fietsen. De Italiaanse pistier zette de snelste tijd neer aan het tweede tussenpunt, maar met zijn 84 km botte zijn snelheid op het slotklimmetje af en moest hij alsnog bijna 13 seconden toestaan.

De volgende die een aanval deed op de snelste chrono van De Bod was Mads Pedersen. De Deen begon met 13 seconden voorsprong op de Zuid-Afrikaan aan het laatste klimmetje en daar hield hij er boven 12 van over. De Deen van Trek-Segafredo aast op de puntentrui en aan zijn vorm zal het niet liggen. Zijn tijd sneuvelde toen de Amerikaan Brandon McNulty zijn pk’s losliet op de slotklim. Hij deed met de klap 14 seconden van de tijd van Pedersen en was de eerste die boven een gemiddelde snelheid van 53 km/u kwam. McNulty werd in de hot seat afgelost door zijn ploegmaat Jay Vine die twee tikken sneller ging en daarmee beslag legde op de 7de plek. Toch maar rekening houden met de Australiër.

Nog meer goed nieuws voor Evenepoel. Met 22’30 zette Ilan Van Wilder op zijn beurt een knappe tijdrit neer. De rechterhand van Evenepoel eindigde 15de en is meer dan klaar voor de Giro.