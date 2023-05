Perenaar Jef trekt speciaal naar Londen om kroning te volgen in… pub: “Gegniffel toen kroon niet meteen paste”

Een kroontje op zijn hoofd en zelfs kroontjes op zijn sokken: Jef Vangaal (39) uit Peer beleeft de kroning van Charles III vandaag in stijl. Net zoals de meeste Britten volgde hij de ceremonie op het scherm in een Londense pub: “Tijdens de speech van de koning hield iedereen zijn adem in, maar toen de kroon niet meteen op zijn hoofd paste werd er vermakelijk gegniffeld.”