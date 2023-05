Oumi brengt in de juiste oufit geluk en ziet Remco Evenepoel meteen de roze trui pakken in Giro

Op grote momenten is ze steevast van de partij, en dus is Oumi ook vandaag aanwezig om Remco Evenpoel naar zijn eerste ritzege te schreeuwen in de Ronde van Italië. In een roze outfit vatte ze post aan de finish in Ortona, waar ze ontknoping van de tijdrit op haar telefoon volgde en haar verloofde al op dag één het roze zag nemen.