Comedy Capers in La Vuelta: Italiaanse uitgeroepen tot winnares, maar dan verschijnt Van Vleuten plots op podium en uiteindelijk... wint Realini toch

Toch was het niet Realini, maar wel Annemiek van Vleuten die als winnares op het podium verscheen en gehuldigd werd na de pittige bergrit. De jury was dus van mening veranderd.

Maar daarna was het nog niet gedaan met de chaos, want een kwartier na de finish werd Realini voor de tweede keer door de jury als winnares aangeduid. Comedy capers op zijn best.

“Het was blijkbaar wat zoeken voor de jury”, vertelde Realini na haar eerste zege in de World Tour. “Eerst was ik de winnares, dan weer Annemiek van Vleuten en uiteindelijk had ik toch als eerste de eindmeet overschreden. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee.”

“Ik kon een hele tijd rekenen op de steun van mijn teamgenoten. Dat was zeker zo het geval tijdens de beklimming van de eerste helling. Bij het aansnijden van de tweede helling kon ik me in het wiel nestelen van Van Vleuten toen die ging aanvallen. Ik kom echt woorden tekort om te beschrijven hoe ik me voel na deze overwinning. Dit is wel de Ronde van Spanje.”

Van Vleuten blijft wel niet met lege handen achter. Ze neemt de rode leiderstrui over van haar landgenote Demi Vollering, die haar dagje niet kende en vijfde werd op 1:04. De renster van SD Worx moet nu in het klassement 1:11 toegeven op Annemiek van Vleuten.

De beelden van de sprint:

Zondag valt het doek over deze Vuelta Femenina. Dit met de ‘koninginnenrit’ tussen Pola de Siero met aankomst bergop in Lagos de Covadonga, na een rit van 93,7 kilometer. Meteen weten we dan of Annemiek van Vleuten zichzelf nog eens zal opvolgen als eindwinnares.