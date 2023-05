Damon Heta pakt ook in Wieze uit met gekke opkomst, tot jolijt van Belgische dartsfans: ‘Laat het gras maar groeien’ en grasmachine

Damon Heta is niet voor de saaie walk-ons. De Australische huisgenoot lijkt wat besmet geraakt door zijn huisgenoot - ene Dimitri Van den Bergh - en kwam de voorbije manches van de European Tour op gekke wijze het podium op. In München als tovenaar, in Graz als skiër en in Leeuwarden als Nederlandse koning. Op de Blaklader Darts Open in Wieze koos Heta voor een échte Belgische klassieker: een grasmachine en ‘Laat het gras maar groeien’ van Sam Gooris.

“Ik kon hier ook staan als een friet met mayonaise”, lacht ‘The Heat’ in de perszaal na zijn zege tegen Damian Mol. “Maar ik wilde iets speciaals doen, opnieuw. Waarom? Puur voor mezelf. Ik heb wat teruggekeken naar mijn wedstrijden van de voorbije twee jaar en ik was steeds op m’n best wanneer ik grappen en grollen aan het uithalen was. Dus: als ik mezelf ben. En dan zijn er matchen waar ik te hard probeer en een soort zuur figuur op het podium ben. Niet ik dus. Dat heb ik gemerkt, dus ik denk nu van: heb gewoon plezier. Het is een soort van loslaten van stress.”

Origineel was er het idee om als Kabouter Plop te gaan, maar dat idee werd naar de prullenmand verwezen. “Dimitri (Van den Bergh, red.) had nog iets anders voorgesteld, maar… Nee, dat was ik niet. Er waren nog ideeën, maar dit was gewoon het beste. Ik heb er mijn eigen draai dan aan gegeven. Ik ken Sam, de zanger, ook van een telefoontje dat we eens hadden. Hij is een grote dartsfan ook, dus super!”

De beelden:

© PDC

De vorige walk-ons:

