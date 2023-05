David Goffin sneuvelt in halve finales Aix-en-Provence tegen topreekshoofd Tommy Paul

David Goffin (ATP 95) heeft niet kunnen verrassen tegen de Amerikaan Tommy Paul (ATP 17) in de halve finales van het challengertoernooi in het Franse Aix-en-Provence (gravel/200.000 euro).

Het topreekshoofd versperde zaterdag na 1 uur en 27 minuten de 32-jarige Luikenaar de weg met 6-4 en 6-2. In de finale bekampt Paul het Britse vijfde reekshoofd Andy Murray (ATP 52) of de Fransman Harold Mayot (ATP 241).

Voor David Goffin is het toernooi van Aix-en-Provence zijn tweede Challenger dit seizoen. Eind januari won hij in eigen land het BMW Open in Louvain-la-Neuve (145.000 euro). Op ATP-toernooien kende Belgiës nummer 1 in 2023 nog maar weinig succes. Een kwartfinale begin dit jaar in het Nieuw-Zeelandse Auckland is zijn beste resultaat.