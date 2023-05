Koor Forever Young uit Opwijk in Voeren

Voeren

Het koor ‘Forever Young’ komt op zondag 14 mei naar de Voerstreek. Op zondagochtend zingt het koor tijdens de mis (10.00 uur) in Sint-Pieters-Voeren. Het gemengde (meerstemmig) koor uit Vlaams-Brabant reist met een delegatie van ruim dertig zangers af naar Voeren. Binnen hun repertoire hebben zij een leuke verrassing in petto met een knipoog naar de Voerstreek. For Ever Young maakt deze uitstap in het kader van het bondsschuttersfeest van de schutterij Sint-Martinus in Sint-Martens-Voeren. De schutterij met drumband en blazersgroep is een trouwe deelnemer aan de jaarlijkse paarden- en Paulusprocessie in Opwijk. Na de mis zal het koor ook een optreden verzorgen tijdens het schuttersfeest dat in dit kerkdorp en op de feestweide aan het Heem De Komberg zal plaatsvinden.