Vier op een rij voor Belgische teams in BNXT play-offs

Mooie prestatie van de Belgische ploegen in de eerste ronde van de BNXT play-offs. Brussels, Bergen, Luik, Brussels en Okapi Aalst kwalificeerden zich voor de tweede ronde van de BNXT play-offs en zorgden voor een vier op een rij! Vorig seizoen kregen we in de eerste editie een Nederlandse finale (ZZ Leiden-Groningen) en met ZZ Leiden als eerste BNXT-kampioen.

Tot en met de finale (best of three) worden alle rondes van de BNXT play-offs met een heen- en terugwedstrijd afgewerkt. Okapi Aalst wipte in de eerste ronde Apollo Amsterdam en krijgt in de tweede ronde (12-14 mei) de verliezer van de Belgische kwartfinale (Kangoeroes Mechelen-Leuven Bears) als opponent. Brussels schakelde Feyenoord Rotterdam uit en krijgt in de tweede ronde Charleroi als tegenstander. De Spirous werden in de kwartfinale van de Belgische play-offs door Limburg United uitgeschakeld.

Luik was in twee duels te sterk voor Basket Limburg Academy uit Weert en neemt het in de tweede ronde van de BNXT play-offs tegen de verliezer van de Nederlandse kwartfinale en tegen Landstede Hammers Zwolle of Aris Leeuwarden op. Bergen wipte Den Helder Suns en krijgt nu het Yoast Unitede van de Belgische coach Paul Vervaeck als opponent. De ploeg uit Nijmegen werd door Groningen uitgeschakeld in de Nederlandse kwartfinale van de play-offs. De kampioen van de BNXT League krijgt een Europees ticket.

Data BNXT play-offs: 2de ronde: 12 en 14 mei3de ronde: 21 en 23 mei4de ronde: 27 en 29 meiKwartfinale: 1 en 3 juniHalve finale: 5 en 7 juniFinale (best of three): 9, 11 en 13 juni