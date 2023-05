VIDEO. “Oh, wat doe je?!” Nederlandse doelman kan wel erg knullige owngoal maar op het nippertje verijdelen

De Graafschap won vrijdagavond met 2-1 thuis van MVV Maastricht in de Nederlandse tweede klasse. De thuisfans werden tijdens de partij wel even opgeschrikt door wat doelman Hidde Jurjus deed. De Nederlander trapte pardoes tegen z’n eigen verdediger, waarna de bal ei zo na in doel belandde. Met een goeie reflex kon Jurjus het tegendoelpunt alsnog verijdelen. De goalie hield z’n netten finaal wel niet schoon, Ruben van Bommel (zoon van Antwerp-trainer Mark) tekende voor het enige uitdoelpunt.