Urawa Red Diamonds wint voor derde keer Aziatische Champions League

In de terugwedstrijd van de finale haalden ze het in het Japanse Saitama met het kleinste verschil (1-0) van de Saoedische titelverdediger Al-Hilal, de club die verregaande interesse heeft in Lionel Messi, nadat de heenwedstrijd vorige week in Riyad op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. Een owngoal van de Peruaanse middenvelder André Carrillo bezegelde de finale na 48 minuten.

Het team van de Deense verdediger Alexander Scholz (ex-Lokeren, -Standard en -Club Brugge) won eerder al de AFC Champions League in 2007 en 2017. Topschutter van het toernooi werd onze landgenoot Junior Edmilson, die acht keer raak trof voor het Qatarese Al-Duhail, dat door Al-Hilal werd uitgeschakeld in de halve finales.