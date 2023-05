The Beast is helemaal los: Andy Baetens maakt Belgisch dartspubliek zot met nieuwe stunt op Blaklader Darts Open

Er staat al zeker één Belg in de 1/8ste finales van de Blaklader Darts Open in Wieze. En het is zowaar Andy Baetens.

The Beast beleeft voorlopig de week van zijn leven. Donderdag pakte hij in een veld van 173 Belgische darters een van de twee tickets voor de zevende manche van de European Tour. Vrijdag zette hij de Oktoberhallen in vuur en vlam door Jermaine Wattimena (PDC 47) aan de kant te schuiven met 6-3 en een gemiddelde van 92.88.

Zaterdag deed Baetens nog beter. Het beest werd pas echter wakker in z’n partij tegen Andrew Gilding (PDC 24), vorig jaar verliezend finalist in Wieze en dit seizoen winnaar van de UK Open. ‘Goldfinger’ had eigenlijk geen kans tegen onze landgenoot, die met 6-1 en een gemiddelde van 98.02 won.

“Verdiend gewonnen”

“Het was heel goed vandaag”, aldus Baetens. “Andrew was misschien iets minder, maar ik speelde op het top van mijn kunnen en heb terecht gewonnen. Enkel in de tweede en derde leg was het iets minder, voor de rest was het constant goed. Dat ik maar blijf winnen (z’n laatste nederlaag dateert van eind februari, red.)? Ik heb twee toernooien in Kroatië gewonnen en dan eentje in Denemarken. Ik zit dus in de goeie flow en ben gewoon gelukkig. Zondag? Ik ga gewoon genieten, tegen wie het ook is. Dat publiek hier is niet normaal.”

‘The Beast’ neemt het zondag op tegen de winnaar van het duel tussen eerste reekshoofd Luke Humphries (PDC 6) en toptalent Bradley Brooks (PDC 78).