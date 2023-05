Voetganger aangereden die steenweg oversteekt in Neerepen: zeventiger is kritiek

Een man van in de zeventig is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval voor zijn deur op de Hasseltsesteenweg in Neerepen. De voetganger werd aangereden toen hij overstak.

Een Volkswagen Golf die op de Hasseltsesteenweg richting Hasselt reed, kon de voetganger niet meer ontwijken. De man die op weg was naar zijn huis, stak de drukke steenweg over. De man liep zware verwondingen op aan hoofd en been. Het slachtoffer werd onder begeleiding van een mugteam naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto verkeerde in shock.

Een verkeersdeskundige van het parket werd gevorderd om de precieze omstandigheden te onderzoeken.