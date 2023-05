Feestvarkens Alcaraz en Sabalenka krijgen verjaardagstaarten in Madrid, maar de grootte ervan verhit de gemoederen

Zowel Aryna Sabalenka als Carlos Alcaraz strijden dit weekend voor de eindoverwinning op het Masterstoernooi in Madrid. Beide grandslamwinnaars mochten vrijdag hun verjaardag vieren en kregen van de organisatie toepasselijk een taart cadeau, maar de grootte ervan zorgt voor ophef.

Om Sabalenka en Alcaraz te feliciteren voor hun respectievelijke 25e en 20e verjaardag, gaf de Madrileense organisatie aan beide finalisten een taart. Maar wat meteen opvalt, is dat die van Alcaraz veel groter is dan die van Sabalenka. De Wit-Russische kaartte het verschil aan door subtiel een droevige emoticon te plaatsen op haar sociale media. Intussen heeft ze die alweer verwijderd, maar andere vrouwelijke collega’s namen het vervolgens op voor Sabalenka.

Bianca Andreescu reageerde met: “Dit is niet juist”, terwijl Victoria Azarenka allerminst verbaasd was dat er een onderscheid werd gemaakt tussen de mannen en de vrouwen. (lees verder onder de tweet)

Hoewel er in Madrid een gelijke prijzenpot wordt verdeeld, moest toernooidirecteur Feliciano Lopez dus alsnog uitrukken om deze situatie te verhelderen. “Ik ben verbaasd door de reacties na dit gebaar”, begint Lopez.

Het feit dat Alcaraz een groter exemplaar kreeg, ligt volgens hem aan drie factoren. “Carlos had net zijn halve finale gewonnen, hij speelde op het Centre Court én dit toernooi wordt in zijn thuisland Spanje gespeeld”, verklaart Lopez, die bij zijn reactie een foto van Holger Rune voegde. De Deen vierde vorige week eveneens zijn verjaardag tijdens het toernooi en kreeg een even grote taart als Sabalenka.