Jongetje (12) dat door auto werd aangereden in fietsstraat vecht nog steeds voor zijn leven

Het twaalfjarige jongetje dat vrijdagochtend op zijn fiets werd aangereden op zijn weg naar de Middenschool in Torhout, vecht nog steeds voor zijn leven in het ziekenhuis. “Hij heeft een zwaar hersenletsel”, reageert de opa van het jonge slachtoffer. “Het is voor ons bang afwachten of en hoe hij deze kritieke situatie doorkomt”. Het ongeval gebeurde in de Sint-Jozefsstraat - een fietsstraat - maar de aanrijdster trof volgens het parket geen schuld.

“We proberen nu zoveel mogelijk bij hem te zijn, maar zijn toestand is heel ernstig”. Aan het woord is de opa van het twaalfjarige jongetje dat vrijdagochtend rond 8.10 uur op zijn fiets werd aangereden in de Sint-Jozefsstraat in Torhout. De leerling van het eerste middelbaar aan de Middenschool Sint-Rembert was op een zuchtje verwijderd van de schoolpoort toen de stuur van zijn fiets bleef haperen aan het stuur van het fietsende meisje naast hem. De jongen kwam ten val en belandde op het andere rijvak waarna een wagen die net voorbijreed een aanrijding niet meer kon vermijden.

Het jongetje werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en daar vecht hij momenteel nog steeds voor zijn leven. “Hij heeft een zwaar hersenletsel”, vervolgt de opa van het jonge slachtoffer. “Het is voor ons bang afwachten of en hoe hij deze kritieke situatie doorkomt. We proberen nu zoveel mogelijk bij hem te zijn. We hoorden dat hij bleef haperen aan een ander kindje, maar meer weten we eigenlijk ook niet.”

De Sint-Jozefsstraat is een fietsstraat maar volgens het parket trof de bestuurster van de kleine Opel, een achttienjarig meisje uit Ichtegem, geen enkele schuld. Het slachtoffer, dat in Torhout woont, is alvast vertrouwd met het traject. “Mijn kleinzoon rijdt elke dag met de fiets naar school”, vervolgt de opa. “Als hij deze kritieke situatie doorkomt wacht hem sowieso een heel lange revalidatie.”

Ook het andere fietsertje kwam ten val maar liep slechts lichte verwondingen op. In de Scholengroep Sint-Rembert, waartoe de Middenschool behoort, wordt aangeslagen gereageerd op het dramatische ongeval. “Dit is een nachtmerrie voor elke school”, reageerde algemeen directeur Ann Stael na het ongeval. Op de scholencampus gaan liefst 4.000 leerlingen naar school. “Heel wat leerlingen zagen het ongeval dan ook gebeuren en zijn erg onder de indruk”, gaat Ann Stael verder. “We schakelden voor hen meteen professionele hulp in.”