Born

Bij autofabriek VDL Nedcar in Born, vlak over de grens in Nederlans-Limburg, wordt maandag en dinsdag opnieuw niet gewerkt. De vakbonden hebben een reguliere staking uitgeroepen. Ze hadden de VDL-directie tot 12:00 uur zaterdagmiddag tijd gegeven om met een acceptabel aanbod te komen voor een beter sociaal plan. Dat bleef uit.